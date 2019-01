Fatou Badiar libre : ‘’je remercie le président de la République. J’ai pardonné à ceux qui m’ont envoyée en prison’’

Après plus de 7 ans de détention pour son implication dans l’attaque du domicile privé du chef de l’Etat en juillet 2011, Madame Fatou Badiar Diallo a recouvré mercredi matin sa liberté suite à une grâce présidentielle à l’occasion du nouvel an.

J’ai un sentiment de joie et suis très émue. Je remercie le président de la République d’avoir pensé à moi pour me gracier

A son domicile à Kaloum qui ne désemplit pas de visiteurs et autres curieux, dame Fatou Badiar a confié à Mediaguinee dans un entretien qu’elle pardonne à ceux qui l’ont envoyée en prison.

‘’J’ai un sentiment de joie et suis très émue, je remercie le président de la République d’avoir pensé à moi pour me gracier. 8 ans de détention n’ont pas été faciles mais, partout Dieu t’envoie tu vas t’en sortir. C’est grâce à Dieu et aux bonnes volontés’’, dit-elle sur un ton calme.

A la question de savoir si les moments passés en prison changeront son mode de vie, Dame Badiar a laissé entendre : ‘’je ne sais pas d’abord. Je pense d’abord à ma santé, je suis malade même en me déplaçant, il faut que j’attrape quelqu’un pour pouvoir marcher’’.

Chaque fois qu’il y a une occasion, le ministre de la Justice met mon nom et aujourd’hui j’ai été libérée

Elle a ensuite remercié les bonnes volontés pour le soutien moral lors de 8 ans de détention. Non sans lancer un appel aux Guinéens à la réconciliation nationale.

Moi, j’ai pardonné à ceux qui m’ont envoyée en prison. Je demande à tout le monde de leur pardonner

‘’Je remercie toutes les bonnes volontés, à commencer par le ministre de la Justice qui n’a ménagé aucun effort. Car, chaque fois qu’il y a une occasion il met mon nom et aujourd’hui j’ai été libérée, je remercie les gens des Droits de l’homme qui étaient présents. Je remercie ceux qui m’ont soutenue moralement, parce que lorsque j’ai compris que j’ai des soutiens, je me suis dit de m’efforcer. Je demande à la population guinéenne de pardonner pour tout, moi j’ai pardonné à ceux qui m’ont envoyée en prison. Donc, je demande à tout le monde de leur pardonner. Je demande à tout le monde de se pardonner parce que si on ne se réconcilie pas, la Guinée n’ira pas de l’avant’’, a-t-elle enfin soutenu.

Mohamed Cissé

623 33 83 57