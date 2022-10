Fatou Baldé Yansané à propos de l’audio attribué à Ousmane Gaoual : « je suis formelle, il ment »

« Touchée dans son honneur », Fatoumata Baldé, plus connue sous le nom de Fatou Baldé Yansané a balayé d’un revers de la main les propos attribués à Ousmane Gaoual Diallo dans un audio devenu virale sur les réseaux sociaux selon lesquels, elle aurait bénéficié de l’aide de l’actuel porte-parole du gouvernement pour décrocher son poste de cheffe de cabinet dans un département ministériel du gouvernement de la transition.

Fatou Baldé Yansané souligne que son époux, Kalémodou Yansané, un des vice-présidents de l’UFDG n’a jamais demandé de service à Ousmane Gaoual Diallo. Elle indique n’avoir pas besoin d’être pistonné pour un poste.

« Mon mari n’a jamais, jamais demandé de service à ce monsieur. Et moi personnellement, il n’a jamais été voir qui ce soit pour ma promotion. Et moi-même, je n’ai pas besoin d’être pistonné pour ça », a martelé Fatou Baldé Yansané avant de démentir : « Je suis désolée. La personne qui a dit que mon mari est allé la voir pour moi, elle a menti. Je suis formelle qu’elle a menti. C’est un gros mensonge. Et je me dis que pour ce que j’ai été ou ce que je suis ou ce que je veux être, je n’ai pas besoin d’être pistonnée (…). C’est faux, c’est archi-faux, c’est un mensonge monté de toutes pièces. Et puisque je suis une femme, j’ai des enfants, j’ai de la famille, je ne peux pas rester bouche bée, il faut que je dise publiquement qu’il ment », a-t-elle démenti.

Plus loin, Fatou Baldé Yansané défie Ousmane Gaoual Diallo de prouver que c’est lui qui l’a aidé à être nommé. Elle menace de porter plainte contre Ousmane Gaoual Diallo pour diffamation s’il poursuivait des « mensonges » contre elle.

« Je le met au défi de me prouver que c’est lui qui m’a fait nommer. La première fois, la deuxième fois que j’ai rencontré le président de la république, il n’y avait pas de témoins. Nous étions que trois. Lui (le président), une personne et moi. Ce n’est ni lui, ni par lui que je suis arrivée là-bas. Si vous voulez plus de précisions, il faut appeler le général Idi Amin ( l’actuel ministre délégué de la défense), il dira comment ils m’ont repéré, appelé, entretenu jusqu’à ce qu’on arrive ici. Je suis formelle qu’il ment. Et le mensonge, c’est puni et c’est regrettable. Si ça continue, je me réserve le droit de le poursuivre pour diffamation. Je ne peux pas aller faire des études jusqu’à avoir des diplômes comme j’en ai eu, travailler pour ce pays, travailler pour des institutions internationales, être cheffe d’entreprise et que ce soit lui qui aille me défendre quelque part pendant que lui-même, il se cherchait là-bas. Je suis désolée mais c’est du mensonge pur et simple », a déclaré Fatou Baldé Yansané.

Très remontée, Fatou Baldé Yansané dégaine : « Il fait une vidéo qui devient virale, je suis obligée de dire que c’est faux. Il ne m’a jamais appelé là-bas. Comment il peut dire qu’il m’a fait nommer (…). C’est lui qui nomme les ministres ? Lui-même cherche un poste de ministre. C’est lui qui a fait le coup d’État ? C’est lui le premier responsable du CNRD ? Comment il peut prétendre que lui il a la capacité de me nommer ? Qui il est pour ça pendant lui-même se cherchait.

Fatou Baldé Yansané indique que c’est Ousmane Gaoual Diallo qui est en quête de notoriété ou qui est tombé dans une situation à laquelle il n’est pas habitué. Elle admet avoir vécu dans le cercle du pouvoir de 1958 à nos jours pour être fille d’un ancien ministre.

Sadjo Bah