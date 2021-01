Fatou Doumbouya déférée à la maison centrale : “on se prépare maintenant pour l’audience ” (Me Béa)

Arrêtée hier jeudi pour offense au chef de l’Etat lors d’une sortie médiatique sur Djoma TV, la militante du RPG, Fatoumata Doumbouya épouse Bangoura a été placée ce vendredi sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry après être présentée au juge d’instruction du tribunal de première instance de Mafanco.

Selon son avocat Me Salifou Béavogui, ‘’la dame Fatou Bangoura a été conduite aujourd’hui à la Maison centrale pour offense au chef de l’état. Et on se prépare maintenant pour l’audience parce que le dossier est pris en flagrant délit. Notre volonté est de la défende sans faille pour que ses droits soient respectés”.

