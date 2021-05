“Faux diagnostic” d’une clinique de Conakry, “nerfs coupés” à Dakar, El Bangou se confie…

Le célèbre artiste guinéen Yaya Bangoura alias ‘’El Bangou’’ est absent de la Guinée depuis quelques années. Il se trouve actuellement aux Etats-Unis pour des raisons de santé. Il a bien voulu donner de ses nouvelles dans un live sur la page Facebook de Mohamed Globisine Fofana. Non sans dire les faiblesses de la santé en Afrique, de Conakry au Maroc, en passant par Dakar.

« Je suis en Californie, en convalescence. Après une cinquantaine de visites, on a été reçu par l’orthopédiste, Dr. Douglas, qui nous a certifié qu’il y a eu un faux diagnostic en Afrique, principalement à la clinique Ambroise Paré, là où j’ai été reçu. Je suis parti à Dakar. Ce qu’ils devraient faire, ils n’ont pas fait. Ils ont coupé mes nerfs là-bas sans me le dire. Et depuis, après que j’ai quitté Dakar, je n’ai pas pu maintenant marcher. C’est ainsi que je suis parti au Maroc. Là-bas aussi, ils n’ont rien pu faire. Donc étant en contact avec la fondation Globisine Fofana, je suis rentré à Conakry. Deux ans après, je me suis retrouvé aux Etats-Unis. Pour le moment, je suis en rééducation intense après deux grandes opérations(…). », a-t-il confié depuis San Francisco.

Elisa CAMARA