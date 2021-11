Faux, Fabou Camara n’est pas arrêté !

Faux, l’ancien patron de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) l’inspecteur général de police Fabou Camara n’est pas aux arrêts.

Joint, cette nuit par Mediaguinee, l’un des flics les plus redoutables de la République a dit être en ce moment avec sa famille.

« Simple rumeur. C’est la publicité qui continue. On continue à me faire de la publicité gratuite. Ceux qui disent que je suis arrêté expriment leur intention. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de changer les choses. Vouloir nuire à une personne et faire son travail font deux. Tout ce qui se racontre sur moi, c’est du buzz. Ça ne me changera jamais ni ne me détournera de ma mission. Ce sont des choses comme ça que nous allons changer. Je suis à la maison, je suis avec ma famille et tout va bien », lâche notre interlocuteur.

Noumoukè S.