Faux, le colonel n’a pas de seconde épouse !

🔴Par Alpha Abdoulaye Diallo🔴De près ou de loin de notre âme sœur, chacune et chacun de nous célèbre à sa manière et à son goût la fête de la Saint-Valentin. Cette fête est spéciale. Unique en son genre. Elle nous offre l’occasion, une fois par an, de faire parler notre cœur à notre bien-aimée(e); à cette personne plus chère que tout au monde mais qui fait partie des êtres humains qui ont aussi besoin de notre amour pour mieux se porter. Ouvrons donc nos cœurs les uns aux autres. En ce jour béni des dieux de l’amour, consolidons davantage les liens qui nous unissent tous. Renforçons tous nos liens, et en toute bonne foi, disons ensemble aux auteurs de la publication des deux photos qui circulent sur la toile et qui prétendent que le Colonel vient de convoler en justes noces avec une guinéenne, qu’il n’est interdit à personne de se faire photographier avec, tenez-vous bien, sa sœur !

En ce jour béni du 14 février, les auteurs de cette publication mensongèrement attribuée à lui doivent la retirer définitivement des médias sociaux et présenter des excuses. Au nom de l’amour qui se soucie de la vie de l’autre et de tous les autres habitants du voisinage, proche ou lointain.

J’ai dit.

Par Diallo Alpha Abdoulaye (Billet publié dans Le Populaire du 14 février 2022)