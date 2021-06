Faya à propos des détenus politiques : ‘’nous voulons nos amis dehors, nous les voulons libres’’

Le leader du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Lansana Millimouno, s’est exprimé une nouvelle fois mercredi 9 juin 2021, dès son retour des États-Unis, sur la détention provisoire des cadres issus des partis politiques de l’opposition guinéenne dont certains ont été ses anciens collaborateurs à la NGR et au PGP. Il s’agit de Ousmane Gaoual Diallo et de Abdoulaye Bah de Kindia.

« Les voir en prison, ce n’est pas leur place là-bas. J’y ai vécu, la prison de Conakry. Je sais ce que ça veut dire. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d’être à la maison centrale. Nous pensons que des actes forts doivent être posés. On ne dit pas qu’on doit entraver la marche de la justice dans notre pays, mais je crois que ces gens-là n’ont pas été arrêtés, c’est des convocations qui leur ont été envoyées et en toute responsabilité, ils ont répondu à la convocation de la DCPJ », fait remarquer Dr Faya Millimouno.

Et d’ajouter : « Donc, ça veut dire que ce n’est pas des gens qui vont fuir, ce ne sont pas des criminels. On peut les contrôler judiciairement pendant que cette procédure qui prend du temps continue. Et puisque dans notre pays, on a l’habitude d’accuser et ce qui différencie la Guinée des autres pays, c’est qu’en Guinée on vous demande de prouver que vous êtes innocents. Le principe de droit veut quand on est accusé, c’est celui qui accuse qui apporte la preuve. Nous voulons nos amis dehors, nous les voulons libres. Et quand nous parlons d’Étienne Soropogui, de Foniké Mengué et tant d’autres nous les connaissons. Mais où le drame se joue, c’est au niveau de ceux là que vous et nous ne connaissons pas les noms sauf leurs parents qui savent qu’ils sont en prison. Et je peux vous dire, ce n’est souhaitable d’avoir un des nos compatriotes en prison. »

Mamadou Yaya Barry

