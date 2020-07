Faya à ses compatriotes de la Haute Guinée : ‘’il n’y a pas de misère ailleurs plus qu’en Haute Guinée, vous avez été trahis’’

L’opposant Faya Lansana Millimouno, dans une vidéo, a soutenu le combat des habitants de la Haute Guinée -région d’origine du président Alpha Condé- qui réclament depuis plusieurs jours l’électricité.

Dans son discours, M. Millimouno a indiqué que plus que les autres régions du pays, « la Haute Guinée a plus été trahie » par le président Alpha Condé. Ajoutant avoir parcouru des villages du pays, mais ‘’il n’y a pas de misère ailleurs plus qu’en Haute Guinée ». Il a ensuite appelé les Guinéens à sortir de l’ethnocentrisme pour élire plutôt un fils capable. Non sans rappeler que Faranah qui a donné Sékou Touré et Dubréka, Lansana Conté ne sont pas plus heureuses que les autres villes du pays. Vidéo…

Mediaguinee