Faya : « le processus de décentralisation, encore un échec qu’il faut corriger »

C’est à travers une synthèse de mémo que le président du Bloc Libéral, Dr Faya Millimouno, a animé un point de presse, ce vendredi au siège du parti à Ratoma. Au cours de cette rencontre, il a évoqué sa volonté d’accompagner le CNT et le gouvernement transitoire à mettre en place une nouvelle constitution durable susceptible d’être bénéfique pour le peuple de Guinée.Cependant, le président du Bloc Libéral condamne fermement les séries de décrets non décentralisés faits par le CNRD à partir du moment où ceux qui sont mis en cause directement sont rarement nommés en dehors de la zone de Conakry.

« Nous voulons aider le CNRD à mettre en place une construction adéquate serviable au peuple guinéen, c’est pourquoi le B.L (Bloc Libéral, ndlr) après chaque passage d’une constitution à une autre, nous n’avons fait qu’une répétition de l’histoire de 2008 à nos jours, parce que jusque-là, le processus de décentralisation des institutions est encore un échec après les séries de nomination par le CNRD », a-t-il fait savoir.

Plus loin, Dr Faya Millimono a fait remarquer que le CNRD doit nommer des personnes en fonction de leurs localités, « espérant un changement, cette concentration continue de se matérialiser à travers les séries de décrets qui ne nomment presque jamais un responsable d’une autre région qui est acteur des réalités de cette localité que celle de la capitale. D’où cette volonté de tout le monde de rester ici en zone urbaine, il faut que cette réalité soit plus perçue avec plus d’intelligence. Le pouvoir judiciaire guinéen reste toujours inféodé au pouvoir exécutif, il n’a jamais pu satisfaire le peuple, chose qu’il faut revoir parce que c’est une instabilité congénitale de nos pouvoirs», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, sur les questions liées à une mise en place d’une nouvelle constitution, Dr Faya Millimouno reste convaincu que le régime présidentiel est très limité vis-à-vis de la situation de concentration institutionnelle qu’a toujours connue le pays parce que le président a toujours les ficelles.

« Une raison de plus de vouloir instaurer le service national de la gestion électorale au lieu de la CENI. Concernant notre sujet judiciaire, il faut que nous le mettions à l’épreuve à travers la réforme du système électoral. Nous avons une crise de confiance aiguë au niveau de cette institution qu’est la CENI. Tous les rapports que nous avons, qu’ils soient nationaux ou internationaux, chacun a indexé cette institution d’être manipulée par les politiques. Aujourd’hui tout le monde n’est pas satisfait que cette même CENI continue sans une décentralisation quelconque sur la base d’un appel d’offres nationale », prévient le président du Bloc Libéral, Dr Faya Millimono.

Pour finir, le président du Bloc Libéral a confié qu’après le dépôt de son memo au CNRD dans les jours à venir, sans suite, il prévoit une rencontre avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Mariame Mayi Cissé