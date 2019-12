Faya : ‘’les sages de la Forêt qui avaient rendez-vous avec le chef de l’Etat qui m’ont demandé d’être dans la délégation’’

Tollé après sa rencontre jeudi avec le président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya. Faya Lansana Millimouno, leader du BL a, dans un communiqué de son parti, confié avoir rencontré le président de la République à la demande des sages de la Forêt qui avaient un rendez-vous au palais. Lisez !!!

Depuis quelques heures nous assistons des déclarations sur la toile suite á la rencontre du Président du Bloc Libéral Dr Faya Millimouno et d’Alpha Condé ce jeudi 26 décembre 2019.

Au-delà d’être leader politique, Dr Faya Millimouno appartient á une famille comme tout autre guinéen.

Les sages de la forêt avaient un rendez-vous avec le Président de la République Alpha Condé dans un cadre purement social, ça n’avait rien de politique, c’est ainsi que les sages ont demandé á Dr Faya (étant leur fils) de prendre part á la délégation et de les accompagner.

Alors le Bloc Libéral vous dit tout d’abord de rester serein, le BL reste toujours constant dans ses prises de position et le BL défendra toujours sa conviction. Vous ne serez jamais déçu du BL.

Nous vous demandons de faire preuve de retenu et surtout prendre de la hauteur pour éviter la division de l’opposition á un moment très important de l’histoire de notre pays. Nous sommes á un tournant très décisif de notre histoire, alors cette division de l’opposition ne profitera qu’à un clan qui veut se maintenir au pouvoir.

Rien de politique n’avait été évoqué.

Le BL reste et demeure membre de l’opposition plurielle et membre du FNDC.

Le BL ne prendra jamais une décision unilatérale.

Vous pouvez encore avoir confiance au BL et son Président.

Vive le peuple conscient de Guinée !

Vive l’unité de l’opposition !

Vive le BLOC LIBÉRAL !

Cellule de Communication.