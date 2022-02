Faya Millimono après l’installation du CNT : « Nous voulons finir avec les périodes transitoires dans notre pays et… »

En marge de l’installation des 81 membres du conseil national de la transition (CNT), le président du Bloc Libéral a exprimé son souhait de débarrasser de la Guinée des périodes transitoires.

Pour Faya Millimono, cela passera par l’élaboration d’une constitution à la dimension des ambitions du peuple de Guinée.

« Nous avons écouté le président du CNT qui a eu un message très percutant. Un message de promesses que le CNT va privilégier l’intérêt général. Ceci est extrêmement important parce que nous voulons finir avec les périodes transitoires dans notre pays. A chaque fois que la vie constitutionnelle est interrompue, c’est beaucoup d’opportunités que le peuple perd. Et nous voulons donc tourner définitivement la page à cette instabilité mais cela passe par un travail qui va nous permettre de sortir une constitution à la dimension de nos ambitions », a déclaré Faya Millimono avant d’ajouter : « Parce que pour beaucoup, la constitution prochaine, ça sera seulement l’exercice d’une rédaction juridique. Ça sera une faute. Il faut que ça soit une occasion de développer une vision commune de notre peuple, de l’avenir de notre peuple. Et il faut prendre en compte les vrais enjeux. Nous sommes un peuple qui a une lecture très diverse de son histoire. Il faut donc s’y attaquer également durant cette période transitoire. Et nous pensons que le CNT nous produira un excellent travail », conclu t-il.

