Faya dément Telliano et Makanéra : « j’ai entendu parler de passeport et siège mais pas de cette façon »

Après la rencontre d’hier tenue au camp Samory Touré entre le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) et certains leaders politiques, Jean Marc Telliano, le président du RDIG a admis que le CNRD a menacé de confisquer les passeports des leaders politiques et fermer des sièges de partis politiques.

Contrairement aux propos de l’ancien ministre de l’Agriculture Telliano et de Alhoussein Makanéra Kaké du FND, le président du BL (Bloc libéral) a souligné mardi dans « Mirador » de Fim fm que le CNRD n’a pas menacé de confisquer les passeports des leaders politiques ou fermer des sièges de partis politiques.

« J’étais là, j’ai suivi comme tout le monde mais peut-être qu’on peut dire que mes oreilles m’ont trahi. Ce que j’ai entendu, c’est qu’à un moment donné, le CNRD a rappelé qu’au lieu qu’aujourd’hui, on pousse les gens à présenter le CNRD comme le démon, qu’on se rappelle qu’à un moment donné, une autorité civile, élue, légitime avait confisqué les passeports à certains d’entre nous, ce qui est vrai, avait même empêché d’autres à aller se traiter ailleurs, ce qui est vrai. Il y en a qui étaient en exil. J’ai entendu parler de passeports, de sièges en ce moment-là mais peut-être que ce sont mes oreilles qui m’ont trahi si d’autres ont entendu que c’est une menace qu’on va retirer les passeports. Je n’ai pas entendu ça de cette façon », a déclaré Faya Lansana Millimouno, dans « Mirador » de la radio Fim fm.

Pour le président du BL, les représentants du CNRD se sont fondés sur des faits en faisant allusion à des passeports confisqués et sièges fermés sous Alpha Condé.

Sadjo Bah