Faya Millimouno : « le CNRD a dit être au courant que de l’argent circule dans les quartiers pour reprendre les manifestations »

Les langues commencent à se délier au lendemain de la rencontre entre le CNRD et certains leaders politiques qui s’est tenue hier, au camp Samory Touré.

Ce mardi, 22 février, le président du Bloc Libéral (BL) est revenu sur d’autres points et non des moindres qui ont été abordés lors de la rencontre.

Selon Faya Millimouno, le CNRD a démenti les rumeurs qui font état de la volonté de la junte militaire à éliminer certains leaders politiques aux prochaines échéances électorales ou à avoir un candidat.

« Les rumeurs concernent un agenda qui viserait à éliminer des candidats. Là-dessus, le CNRD a été clair. Ils ne sont pas candidats, ils n’ont pas de candidats et ils n’ont aucun agenda pour éliminer qui que ce soit », a déclaré Faya Millimouno dans « Mirador »

Poursuivant, le président du BL d’ajouter : « Ils nous ont fait savoir que les informations qu’ils ont leur permet de nous dire qu’il y a aujourd’hui l’argent qui circule dans les quartiers pour mobiliser des jeunes à une manifestation. Ils ont attiré l’attention de la classe politique sur le fait qu’il y a eu déjà trop de morts dans ce pays à cause des manifestations. Et parmi les civils et parmi les militaires. Il y a eu trop de blessés et trop de destructions de biens publics et privés. Ils ont invité la classe politique à s’inscrire plutôt dans la voie d’accompagner cette période transitoire à sa réussite. Et que la réussite de cette période transitoire ne sera qu’au bénéfice non seulement de la Guinée dans son ensemble mais particulièrement au bénéfice des femmes et hommes politiques qui rêvent de diriger ce pays », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Faya Millimouno soutient que le CNRD a exprimé sa fermeté quant à la récupération des biens de l’État.

Sadjo Bah