Faya Millimouno du BL: « la situation dans laquelle on a mis l’UFDG ne peut pas permettre au parti de participer à un dialogue »

Dr Faya Lansana Millimouno, président du Bloc Libéral (BL), qui séjourne au pays de l’Oncle Sam, s’est exprimé mardi 25 mai 2021 sur plusieurs sujets qui défraient la chronique en Guinée : la fermeture des locaux de l’UFDG, la détention de ses cadres et militants, l’interdiction de Cellou Dalein Diallo de voyager pour l’extérieur du pays. Il estime que le pouvoir d’Alpha Condé a de la clarté à donner aux Guinéens par rapport à la façon dont nos libertés sont gérées actuellement.

« Il est clair que la situation dans laquelle on a mis l’UFDG ne peut pas permettre au parti de participer à un dialogue. Vous le savez, depuis bientôt un an, les locaux de l’UFDG sont occupés. Nous avons une bonne partie des responsables de l’UFDG en prison. Beaucoup de militants de l’UFDG en prison en plus d’autres opposants qui sont en prison. Naturellement, on ne peut pas créer une telle situation sans dire clairement quelle est la raison pour laquelle ils sont en prison ou la raison pour laquelle on a fermé les bureaux. La communauté internationale sait très bien ce qui veut dire un dialogue, on ne peut pas faire semblant et dire qu’on est en train de dialoguer. Il faut que les conditions soient créées pour qu’il y ait un dialogue. Ce n’est pas un amusement, la vie d’une nation.», a-t-il précisé. Et d’ajouter : « effectivement, M. Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir. Ce fut le cas aussi de M. Abé Sylla qui a tenté plusieurs fois et finalement qui a réussi à sortir. C’est également le cas de M. Sidya Touré qui a tenté 2 à 3 fois avant de pouvoir sortir. Cela ne donne pas une bonne image à notre pays. Si nous voulons un dialogue avec tous les Guinéens, il faut d’abord qu’on commence à se dire que les papiers que nous avons écrits, la constitution dans laquelle nous avons écrit, nous avons des libertés, nous avons des droits. Qu’on ne fasse pas de cela comme un encombrement. On ne peut pas mettre ça de côté.», a martelé le président du BL dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Groupe

Mamadou Yaya Barry