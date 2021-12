Faya Millimouno : « le président Sékou Touré mérite bien de porter le nom de l’aéroport de Conakry »

Selon le président du Bloc Libéral,( BL) Dr Faya Lansana Millimouno, « quoi qu’on dise du président Sekou Touré, il est et demeure le père de l’indépendance guinéenne, il mérite bien de porter le nom de l’aéroport de Conakry ». Il l’a fait savoir ce vendredi, 17 décembre, dans un entretien accordé à Mediaguinee.

: »On ne peut pas effacer l’histoire, quoi qu’on dise de Sekou Touré, il est et demeure le père de l’indépendance guinéenne. Est-ce que son oeuvre a été parfaite? Non. Aucune œuvre ne l’est. Mais pour ce qu’il a été pour ce pays, pour tout ce qu’il a fait pour ce pays, il mérite bien de porter le nom de l’aéroport international de Gbessia », a déclaré l’opposant.

« Je crois que c’est un acte très positif que le CNRD et son gouvernement ont posé en donnant le nom d’Ahmed Sékou Touré à l’aéroport international de Conakry »



Par ailleurs, il a fait une suggestion au colonel Mamadi Doumbouya qui permettra d’après lui, aux Guinéens d’avoir la même lecture de leur histoire.

: »Je crois qu’il y a un effort qui mérite d’être fait pour que nous ayons la même lecture de notre histoire. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle l’un des conseils que je donne au CNRD c’est de procéder à un recensement exhaustif de toutes les dates au cours desquelles un Guinéen a été victime à tort ou à raison. C’est ce qui va nous permettre de faire une même lecture de notre histoire. Et assumer cette histoire aussi bien dans ses dimensions glorieuses que dans ses dimensions moins glorieuses ».

Elisa Camara

+224654957322