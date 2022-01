Faya Millimouno : « les audits sont plus importants en cette période transitoire que les élections »

Selon le président du Bloc Libéral, ( BL), Dr Faya Lansana Millimouno, les audits déclenchés par le CNRD contre les prédateurs de la chose publique de la Guinée sont plus prioritaires que doter le pays d’une nouvelle constitution et aussi que l’organisation des élections. Il l’a fait savoir, ce samedi 22 janvier dans un entretien accordé à Mediaguinee.

« L’objectif c’est de moraliser la vie publique dans notre pays. On ne va donc pas se laisser intimider par tous ceux qui pensent qu’il suffit qu’on note que la gestion de la chose publique aussi bien au temps du Général Lansana Conté au temps du professeur Alpha Condé. Nous avons besoin d’avoir une lisibilité, ce n’est contre personne. C’est vraiment pour que la gestion de la chose publique obéisse à une certaine morale, à une certaine déontologie. Tous ceux qui sont aujourd’hui en train d’être premiers investisseurs à l’étranger dans certains pays de la sous-région. Qui sont en train de s’enorgueillir d’avoir des milliards et autres sont héritiers d’aucune fortune. Ils ne sont PDG d’aucune entreprise. C’est simplement le fait d’avoir géré la chose publique. Quand on gère la chose publique, on est là pour servir non se servir. Rappelez-vous c’est un Premier ministre qui a dit qu’aller au gouvernement en Guinée c’est aller à la soupe. (…). Alors, la moralisation de la gestion publique dans notre pays est un passage obligé. C’est l’un des objectifs majeurs à atteindre durant cette période transitoire. Aussi important que doter le pays d’une nouvelle constitution, aussi important que jeter les bases d’une fondation réelle de cette République. Les audits, c’est l’une des priorités de cette période transitoire. Tous dossiers dans lesquels, nous avons des raisons de penser que la gestion a été mauvaise, sans égard, que quelqu’un soit leader politique ou pas, si vous avez géré, vous rendez des comptes. C’est fondamental si on ne veut pas recycler des prédateurs à la tête de notre pays. Cela est extrêmement important », souligne Dr Millimouno.

Elisa Camara

