Faya : ‘’on a arrêté le projet Simandou à cause de la corruption et le faire revivre encore par la corruption’’

Les mines de fer de Simandou agitent l’opinion. De retour des Etats-Unis, l’opposant Faya Lansana Millimouno, leader du Bloc Libéral (BL) a accusé le président Alpha Condé d’avoir accepté maintenant ce qu’il avait dénoncé hier avec le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz : la corruption.

Pour lui, ‘’considérer que BSGR avait fait de la corruption pour obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou a été la faute grave commise par la gouvernance du professeur Alpha Condé en 2010’’

« Le cas de Simandou, encore une fois, nous savons que la politique minière de notre pays aujourd’hui, laisse à désirer. Nous l’avons dénoncé depuis très longtemps. Je crois qu’aussi longtemps nous n’allons pas travailler pour que nous partions de la bauxite à l’alumine, de l’alumine à l’aluminium, nous envoyons de l’emploi à l’extérieur du pays, c’est le cas de Simandou. Je crois que la faute grave commise par la gouvernance du professeur Alpha Condé par rapport à Simandou, c’est quand le professeur Alpha est arrivé en 2010, il a considéré que BSGR avait fait de la corruption pour obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou. Mais qu’est ce qui fait dans notre pays depuis 2010 qui n’est pas de la corruption ? C’est la question qu’il faut se poser », fulmine-t-il. Ajoutant que « cette concession à BSGR, avait des conséquences heureuses pour le peuple de Guinée. Il devait y avoir un port en eau profonde à Benty et le chemin de fer devait être réhabilité de Conakry ici à Kankan et devait être prolongé jusqu’à Simandou. Un chemin de fer devait être également construit de Zogota pour rallier les rails qui vont au port de Buchanan du côté du Liberia. Cela aurait eu des conséquences heureuses pour la jeunesse guinéenne, qui aurait trouvé de l’emploi ».

Poursuivant, il dit que la région forestière, jadis riche, est devenue une poche de pauvreté en Guinée où les jeunes migrent vers les nombreuses mines de la Haute Guinée avant de rejoindre le désert ou la Méditerranée pour tenter d’atteindre l’Europe.

« Vous avez constaté en 2010 à N’zérékoré, l’activité économique était très très dynamique, il y a beaucoup de gens qui avaient fait des investissements, mais allez aujourd’hui en région forestière, un jeune sur deux en région forestière, se trouve dans les mines en Haute Guinée. Donc, ils font partie de ceux qui sont en train de mourir aujourd’hui dans le désert, dans la Méditerranée pour atteindre l’Europe », dit-il.

« Je crois qu’on aurait pas dû arrêter cette marche-là, c’est vrai qu’il avait eu de corruption, nous ne soutenons pas la corruption, le BL aura une politique de tolérance zéro par rapport à la corruption. Mais on aurait réglé le problème, compte tenu des conséquences heureuses que cela aurait eu sur les populations guinéennes. On a abandonné ce projet pour essayer de le faire revivre maintenant sur fond de corruption encore une fois, c’est déplorable », conclut-il.

Thierno Sadou Diallo