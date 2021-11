Faya Millimouno : « on ne rachète pas un domaine de l’Etat quand on est en position de commandement »

Le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno, a salué ce lundi l’initiative du CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya qui consiste à récupérer tous les domaines de l’Etat de 1958 à nos jours. Mais, l’opposant a par ailleurs insisté que cette opération se fasse conformément à la loi.

Interrogé par Mediaguinee, Dr Faya a confié: « Dans notre pays, on a fait quasiment de la chose publique, une propriété privée. Et cela, c’est jusqu’au poste de responsabilités qui sont confiées aux particuliers. On en a fait des propriétés privées. Je crois qu’il faut rectifier cela. Et pour le rectifier, il faut le faire conformément à la loi. En Guinée, on doit sortir de culpabilisation des groupes, de la condamnation des groupes pour que l’Etat prenne des dispositions de faire son travail, faire son devoir et identifier qui a posé quel acte, tous ceux qui possèdent les domaines de l’Etat. On ne rachète pas un domaine de l’Etat quand on est en position de commandement. Quand on est par exemple ministre, on ne rachète pas le bien de l’Etat. Quand on est Premier ministre, on ne rachète pas le bien de l’Etat. (…). Il faut que tous les domaines de l’Etat soient récupérés et remis dans le portefeuille de l’Etat. »

Elisa Camara

