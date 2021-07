Faya Millimouno, président du Bl : « nous devons tourner la page de façon responsable en assumant notre histoire »

Prenant part ce lundi 12 juillet à la conférence de presse du Parti de l’Union des Démocratiques et Citoyens de Guinée (UDCG) organisée à la Maison de la Presse, le président de Bloc Libéral, Dr Faya Millimouno, a fait savoir qu’aujourd’hui sa préoccupation, c’est de faire en sorte que la Guinée retrouve une certaine normalité et que les frontières s’ouvrent.

« Nous ne nous imposons pas à des individus. Nous, nous imposons à un système qui a fait défaut, un système qui a montré ses faiblesses il y a longtemps, un système qui n’a réussi qu’à nous appauvrir, qui n’a réussi qu’à nous diviser, qu’à implanter les haines dans nos cœurs. Nous n’avons pas besoin de ça.», dit-il.

Et d’ajouter : «Pour nous développer, nous avons besoin d’oublier tous ces maux. C’est pourquoi, nous devons tourner la page de façon responsable en assumant notre histoire et en envisageant le futur de ce pays avec courage et détermination. L’arrivée de nouveaux joueurs sur l’échiquier politique me donne l’espoir que la rupture, ça sera pour bientôt.»

Mamadou Yaya Barry

