FC Barcelone : le contrat de Lionel Messi est arrivé à terme ce mercredi 30 juin

A partir de ce mercredi 30 juin à minuit, Lionel Messi ne sera plus officiellement un joueur du FC Barcelone. Le contrat liant l’Argentin au club espagnol va prendre fin, à moins qu’il ne prolonge avant cette échéance.

En décembre 2020, l’Argentin était libre de signer dans le club de son choix mais il a fini par poursuivre l’aventure avec le club catalan. Six mois plus tard, le capitaine du FC Barcelone n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club de toujours et n’a officiellement signé avec un autre club.

Au Brésil, pour disputer la COPA America avec l’Argentine, la décision de la Pulga se fait toujours attendre.

Mais selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, Lionel Messi va poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone.

Selon lui, un contrat de deux ans (soit jusqu’en 2023) avec une diminution de salaire pour la saison 2021/2022 sera signé par les deux parties dans les prochains jours.

Lionel Messi qui vient de fêter ses 33 ans évolue dans l’équipe première du Barça depuis 2004. Avec le FC Barcelone, Lionel Messi a remporté 10 titres de champion d’Espagne, 4 ligues des champions et 7 coupes du Roi.

La saison dernière (2020/2021), Lionel Messi a marqué 30 buts en Liga faisant de lui le meilleur buteur du championnat pour la huitième fois.

Sadjo Bah