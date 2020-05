FC Mulhouse : l’aventure s’arrête pour Ismaël Bangoura

Ce n’est pas une énorme surprise, tant son apport au FC Mulhouse aura finalement été insuffisant voire faible durant ses quatre mois de présence en Alsace. Mais le directeur sportif et entraîneur du FCM Eric Descombes l’a tout de même confirmé hier : l’ancien attaquant professionnel Ismaël Bangoura ne sera plus mulhousien la saison prochaine.

Si son premier match avec le FCM, à Drancy au mois de novembre, avait laissé entrevoir une belle collaboration, avec un but signé après deux minutes de jeu, la suite s’est avérée nettement plus poussive (plus aucun but en sept matches).

L’aventure s’arrête donc là pour l’ancien Nantais, mais elle continue pour plusieurs éléments de l’effectif, toujours sous contrat : N’Doye, Essomba, Parisot, Sané, Bouhabila, Delbos, Kecha, Soumah et Shaïek.

« Six ou sept joueurs partiront et chaque départ sera compensé », a précisé Eric Descombes, qui a certifié une seule chose : « La prochaine équipe aura de la gueule ! »

Avec L’Alsace