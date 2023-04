FDSI : Kankan a son siège régional flambant neuf!!!

La Direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), a inauguré,ce mardi 18 avril 2023 ,son tout premier siège de la région administrative de Kankan ,sous la présidence du Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Mme Aicha Nanette Conté.

La cérémonie inaugurale a réuni les cadres régionaux et préfectoraux,les sages ainsi que représentants des institutions du système des Nations-unies

La cérémonie a été ouverte par le discours de bienvenue du Maire de la commune urbaine de Kankan. « C’est un réel plaisir pour nous population de Nabaya de vous accueillir à l’occasion de cette cérémonie inaugurale du premier siège régional de la Direction Générale du Fonds de Développement Social (FDSI). Cette initiative vient soulager les personnes pauvres de notre région administrative. Donc, nous remercions le président de la Transition, chef de l’Etat, colonel Mamadi Doumbouya et le Ministre de la Promotion Féminine de l’Enfance et des personnes Vulnérables, Mme Aicha Nanette Conté. Nous souhaitons la bienvenue la Délégation de la Direction Générale du FDSI conduite par son Directeur Général, M. Lansana Diawara », a souhaité M. Mory Diakité, Maire de la commune urbaine de Kankan.

De son côté, le Président Directeur Général de l’entreprise qui a réalisé cette infrastructure a planté le décor de ce bâtiment de R+2. « Ce nouveau bâtiment a été réalisé par l’entreprise Tamsir Sylla dont je suis le Président Directeur Général. Il s’agit donc d’un immeuble de R+2, composé de 12 bureaux, de 2 salles de réception, d’une salle de réunion, de 8 toilettes internes, un parking pour 4 véhicules, un garde moteur, une pièce pour la sécurité, un forage, 3 cuves et 4 toilettes externes », a expliqué M. Aboubacar Adama Sylla.

Poursuivant son intervention, il a ajouté : « c’est une double joie pour moi, en tant que guinéen et acteur de ce projet. J’aimerais donc, très sincèrement remercier la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indiligence (FDSI) et son DG, M. Lansana Diawara de m’avoir permis de participer qualitativement au Développement de mon pays. J’espère de tout cœur que cette collaboration riche en expérience ne sera pas la dernière ».

Le Gouverneur par intérim de la région administrative de Kankan, a exprimé la gratitude de la population de Kankan à l’égard du Président de la Transition,Colonel Mamadi Doumbouya ,à Madame le Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables ainsi qu’au Directeur Général du FDSI « Au nom de toute la population de la région administrative de Kankan, nous disons merci au Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des armées, Colonel Mamadi Doumbouya ainsi qu’au Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Madame Aicha Nanette Conté. Sans Oublier, Monsieur le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence, Monsieur Lansana Diawara. L’inauguration de ce siège ce matin est l’illustration éloquente de la volonté du gouvernement conduit par le Premier Ministre Docteur Bernard Goumou de lutter efficacement contre la pauvreté extrême dans notre pays. Ce siège ainsi inauguré, sera dans les semaines, mois et années à venir, d’une utilité quotidienne et essentielle pour les indigents de la région. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à veiller sur ce joyau qui vient enrichir qualitativement le patrimoine de la région administrative de Kankan », a indiqué M. Almamy Simbaly Camara.

Dans son allocution, le Directeur Général du FDSI, M. Lansana Diawara a laissé entendre qu’avec l’inauguration de ce joyau composé de 12 bureaux, de 2 salles de réception, d’une salle de réunion, de 8 toilettes internes, un parking pour 4 véhicules, un garde moteur, une pièce pour la sécurité, un forage, 3 cuves et 4 toilettes externes, les indigents de la région de Kankan seront reçus dans un environnement respectueux de leur dignité, conformément à la vision du CNRD et de son Président Colonel Mamadi Doumbouya.

« Depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, la situation des indigents ne cesse de s’améliorer grâce à la politique sociale mise en place par le gouvernement du Premier ministre Bernard Goumou, par le truchement du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables dirigé par Madame AICHA Nanette Conté », a-t-il déclaré avant de poursuivre : « soucieux de l’instauration d’une couverture sociale inclusive dans notre pays, le Chef de l’Etat Colonel Mamadi Doumbouya, a mis les moyens nécessaires pour mettre ce siège flambant neuf à la disposition des indigents de la région de Kankan afin de faciliter leur prise en charge sanitaire et leur accessibilité aux aides sociales. Votre mobilisation remarquable d’aujourd’hui est le témoignage vibrant de votre adhésion à la politique de développement du Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, qui d’ailleurs, est un ressortissant de la localité », a-t-il indiqué.

Dans la continuité de son discours , le DG du FDSI s’est montré très élogieux à l’égard de Madame le Ministre Aicha Nanette Conté : « je veux aussi traduire devant vous ma gratitude à au Ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Madame AICHA Nanette Conté. Une dame dévouée pour la cause des personnes vulnérables, qui n’hésite pas à braver les intempéries pour la mise en place d’une couverture sociale répondant aux exigences du Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, Premier soldat de la protection sociale en Guinée ».

Dans la foulée ,il a annoncé l’inauguration des nouveaux sièges du même standing que celui de la région administrative de Kankan dans les autres régions du pays : « Dans le Programme de lutte contre la pauvreté du Gouvernement sous le leadership du Premier ministre Bernard Goumou, des actions similaires sont entreprises sur toute l’étendue du territoire national. Dans les jours et mois à venir, les nouveaux sièges régionaux du Fonds de Développement Social et de l’Indigence du même standing que celui-ci seront inaugurés dans toutes les régions du pays. Ce, grâce à la volonté d’un homme résolument engagé à restaurer la dignité des personnes vulnérables. Je veux nommer, le Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya. »,a-t-il déclaré.

Quant au Ministre de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Madame Aicha Nanette Conté, elle a d’abord salué la présence de toutes les autorités administratives, traditionnelles, et religieuses de la ville de Kankan mobilisées ce jour, pour célébrer ensemble l’ouverture du siège régional du Fonds de Développement Social et l’Indigence.

« Ce nouveau siège flambant neuf permettre aux indigents de la région de Kankan d’être reçus, écoutés, accompagnés et assistés. Aussi beau soit-il, sans un service de qualité, ne serait qu’un coup d’épée dans l’eau. Alors, je puis vous rassurer que, le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, à travers le Fonds de Développement Social et de l’Indigence fera le nécessaire pour répondre à vos attentes et sollicitations sur place », a rassuré le Ministre, Mme Aicha Nanette Conté.

Plus loin , elle a rappelé l’engagement de son département pour l’instauration d’une couverture sociale efficace des personnes pauvres dans le pays depuis l’avènement du CNRD au pouvoir. « Guidés par la vision du Président du CNRD, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, Colonel Mamadi Doumbouya, nous redoublons d’efforts chaque jour sous le leadership du Premier Ministre, Chef du gouvernement, Docteur Bernard GOUMOU, pour la mise en place d’une couverture sociale efficace afin de lutter contre la pauvreté. En témoignent les nombreuses actions réalisées en faveur des indigents depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, entre autre, la mise en place du Registre Social Unifié avec plus de 5.620.250 indigents enregistrés dans la base de donnée sur toute l’étendue du territoire national. Ceci constitue un outil robuste pour le suivi des aides sociales dans notre pays ».

Le Ministre Mme Aicha Nanette conté a aussi profité de l’occasion pour exhorter les utilisateurs et occupants de ce bijou à en prendre soin.

« Je ne saurais terminer sans m’adresser particulièrement aux femmes de Kankan ; OUI ! je m’adresse à vous ! pas en tant que Ministre mais en tant que femme ! Sœur et fille ! J’aimerais que cette occasion soit mise à profit pour vous inviter de manière solennelle à utiliser tous les moyens qui sont les nôtres pour cultiver la paix et la quiétude sociale, sans lesquelles aucun projet de développement ne pourrait porter fruits dans notre pays.

Pour finir, je remercie le Président de la Transition, chef de l’Etat, Chef suprême des armées pour son soutien constant à la cause des indigents de notre pays ».

Avant la coupure du cordon inaugural par Madame Aicha Nanette Conté ,les prières et bénédiction traditionnelles ont été formulées par les sages de la région de Kankan.

Une photo de famille a mis fin à cette cérémonie historique pour la protection sociale en Guinée.

Cellule de la communication du FDSI