FDSI : la ministre de l’Action sociale lance le déploiement des agents de ciblage des ménages et personnes indigents dans le grand Conakry

Soucieux des conditions très précaires des personnes vulnérables en République de Guinée, le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a procédé dans la matinée de ce vendredi 11 novembre 2022, au déploiement dans le Grand Conakry, des agents de ciblage des ménages et personnes indigents pour le Registre Social Unifié (RSU.

La cérémonie de lancement officielle s’est déroulée sous le pied du monument de l’agression portugaise du 22 novembre 1970, sis à l’esplanade du Palais du Peuple.

Cette cérémonie a mobilisée, la ministre de l’Action Sociale de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, du représentant de la gouverneure de la Ville de Conakry, les maires de Conakry, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) et ses responsables et les agents vêtus de t-shirts et des casquettes étiquettes à la couleur du FDSI.

Devant la centaine d’agents retenus, le Directeur de Cabinet du Gouvernorat de la ville de Conakry, représentant de Mme la Gouverneure, Siba Zogotamou a, après avoir remercié les nouvelles autorités exhorté les enquêteurs du FDSI à faire preuve de patriotisme et de sérieux pendant tout le long de ce processus de câblage.

« N’oubliez pas que vous avez été sélectionnés à Conakry parmi des milliers de postulants. Donc, je peux compter sur vous pour la bonne conduite de ce câblage des ménages indigents. En plus, je vous demande humblement de faire profiter la population de Conakry, de ce programme offert par le gouvernement guinéen à travers la direction centrale du FDSI. Enfin, je vous exhorte à prendre toutes les précautions et les dispositions appropriées sur la base des renseignements des enquêtes précédentes pour aboutit à des résultats plus pertinents afin que ce programme offert par le gouvernement puisse profiter aux populations de la ville de Conakry et particulièrement aux personnes ciblées. Je demande à toute la population d’accorder de l’intérêt à ces enquêteurs qu’ils verront devant leurs portes », dira-t-il.

Prenant la parole, le Directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) Lansana Diawara a tenu à préciser que le déploiement des agents enquêteurs dans la zone spécial de Conakry qui fait l’objet d’une mobilisation aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre de la mise en place du Registre sociale Unifie (RSU).

Pour rappel, dira-t-il « ce processus a connu ces derniers temps une vitesse ascendante sur toute l’étendue du territoire Cela vise à fournir les données nécessaires à la conception et l’élaboration des programmes d’aides, mais aussi ceux du développement social de notre pays. C’est un moyen important pour le suivi et l’évaluation des programmes et politiques de développement, en particulier ceux relatifs à la lutte contre la pauvreté. Cette base de données bien en marche. Ces opérations de ciblage doivent être une source d’espoir pour les populations », explique M. Diawara.

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Permettez-moi de vous donner à présent un bref aperçu du travail effectué dans le cadre de ces enquêtes: Le Fonds de Développement Social et de l’indigence (FDSI) a inscrit ce recrutement dans un cadre rigoureux uniquement dans la ville de Conakry. Il s’est tenu en deux étapes pour respecter le principe d’égalité de chance pour tous une phase de présélection de 349 Candidats a été effectuée à travers un appel à candidature publié sur nos plateformes de communication et les médias, ce qui n’est pas courant. La deuxième phase a consisté en deux tests pratiques sur les outils de collecte. Le fait de disposer les informations statistiques régulières et fiables constitue un atout majeur pour la bonne marche de ce processus. En guise d’illustration, pour la zone spéciale de Conakry, 319 Agents enquêteurs sont nécessaires pour la couverture totale de 191 607 ménages cibles dans les 131 quartiers et iles. En se référant au rapport d’évaluation du modèle économétrique de ciblage, le taux d’erreur d’inclusion peut atteindre un niveau intérieur à 3%. En d’autres termes, la réussite de ces opérations de ciblage dépend de la qualité de travail. »

À la suite du DG du FDSI, c’est autour de la ministre de l’Action sociale de l’enfance et personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté de revenir sur les recrutements et les tâches qui attendent ces enquêteurs menus de tablettes et de sacs à dos comme outils de travail.

« Vous avez été choisis parmi 2000 candidats. Alors si vous êtes là, c’est parce que vous êtes à la hauteur. Et si vous êtes à la hauteur, moi je vous fais confiance. Vous avez reçus à la suite de vos sélections des outils de travail, la formation pour pouvoir faire votre travail. Vous avez aujourd’hui tout, surtout notre soutien et notre accompagnement afin qu’au niveau de la capitale Conakry aucun indigent ne soit laissé pour compte. Nous sommes déjà à plus de 4 millions des indigents enrôlés et qui se trouve aujourd’hui dans la base des données du serveur du FDSI. Ce sont vos pères, vos amis, vos frères, vos sœurs qui ont fait ce travail. Aujourd’hui c’est à votre tour de pouvoir le faire et d’être à la hauteur. Il n’y a pas de complaisance celui qui ne remplit pas les conditions, même si c’est votre frère, maman, beau-père s’il vous prit s’ils ne remplissent pas les conditions prenez ceux qui répondent aux critères […] Mais, de façon très stricte. Identifié les mésanges les plus pauvres et ça ils ont les critères. C’est en fonction de ces critères que les familles ou même des individus, des personnes physique seront enrôlés dans la base de données du fond de développement social de l’indigence. »

C’est sur ces mots que la ministre Aïcha Nanette Conté a, en son nom et au nom du chef du gouvernement lancé officiellement l’enrôlement au niveau du grand Conakry.

Mamadou Yaya Barry