FDSI : le DG Lansana Diawara installe Mme Issa Sy dans ses fonctions d’assistante sociale

Personne à mobilité réduite, Mme Issa Sy, pharmacienne de formation vient de bénéficier de la confiance du Directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence (FDSI), Lansana Diawara, en la nommant assistante sociale à la direction technique de l’indigence.

Elle a été officiellement installée ce mardi 7 juin 2022, dans ses fonctions en présence de nombreux invités dont ses proches et de nombreux employés du FDSI.

D’entrée, le patron du FDSI a tenu à mentionner : « A la prise du pouvoir du 5 septembre dernier, le chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya a clairement affiché sa volonté de donner l’égalité de chance à chaque guinéen, ce qui a été l’une des premières orientations. La seconde orientation, c’est que nous qui sommes commis de l’Etat aujourd’hui, lorsque nous avons prêté serment devant le président de la transition, il nous a clairement été dit dans notre serment de traiter les Guinéens de la même manière et avec égalité. Pour nous, c’est quelque de symbolique et d’extraordinaire. Dès lors que nous avons pris cet engagement et que nous avons appris non seulement par la presse mais également par la demande expresse de l’intéressée pour un emploi chez nous, pour nous, il était tout à fait normal qu’on l’a donne sa chance de prouver de quoi elle capable. Puisque, ce n’est pas parce qu’on est personne à mobilité réduite qu’on n’a pas la capacité intellectuelle de faire le travail plus que d’autres personnes. Je pense que Madame Issa Sy devrait prouver dans les jours à venir que la direction générale du Fonds de développement social et de l’indigence (FDSI) a eu raison de la donner une promotion », dira entre autres Lansana Diawara, avant de préciser qu’il y a cinq (5) directions au sein de la direction générale.

S’adressant à la nouvelle promue, Lansana Diawara n’a pas manqué de rappeler : « Madame Issa Sy, vous aurez désormais la responsabilité d’être parmi le pool des assistants sociaux. Vous serez tout de temps en contact avec des malades qui sont susceptibles d’être pris en charge par nous. Vous allez partir vers ces malades, les écouter, écouter leurs parents et dresser un procès verbal que vous allez adresser à votre direction technique qui le remontera à la direction générale pour que nous sauvions des vies… »

Pour sa part, Mme Sy a tout d’abord remercié le DG de FDSI pour cette confiance hautement ‘’significative’’. Elle a par la même occasion exprimée sa volonté d’accomplir sa mission avec engagement et détermination pour prouver que son bienfaiteur ne s’est pas trompé du choix.

« Je vous jure que je ferais tout pour satisfaire non seulement aux besoins des populations, du président de la transition et de tout un chacun au niveau de cette direction générale. »

Youssouf Keita