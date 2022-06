FDSI : le DG Lansana Diawara remet les clés d’une voiture à Mme Issa Sy, assistante sociale

Après avoir bénéficié il y a trois (3) semaines de la confiance des nouvelles autorités de la transition, en la nommant assistante sociale à la direction technique de l’indigence, Mme Barry Issa Sy, personne à mobilité réduite vient de bénéficier [ un don ndlr] d’une nouvelle voiture de marque Hyundai Elantra pour la faciliter le déplacement puisqu’elle habite jusqu’à Bentouraya, dans la préfecture de Coyah.

La cérémonie de remise de ladite voiture a eu lieu dans l’après-midi de ce jeudi 23 juin 2022, à la Direction Générale du FDSI, en présence du Directeur Général, Lansana Diawara et les membres de sa direction.

Prenant la parole pour la circonstance, le patron du Fonds de Développement Social et de l’indigence (FDSI) a tenu à préciser que ce don à l’endroit de Mme Issa Sy, est une manière pour les nouvelles autorités de matérialiser les vœux du Président de la République et du Gouvernement de la transition mais également de créer des conditions de travail adéquat.

« C’est en s’adossant aux orientations de la prise de pouvoir qui sont claires et très bien précises que le Président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des Armés, qui a clairement dit que tous les commis de l’État doivent traiter les Guinéens au même pied d’égalité. Et, quelque soit leur handicap ou leur vulnérabilité et quelque soit leur ethnie. Et cette volonté se traduit chaque jour dans l’exercice de nos fonctions mais également dans la mise en œuvre de la politique d’orientation qui tient de l’orthodoxie de la gestion même que le président de la République et le gouvernement font en sorte pour que les différentes structures et l’État y adhèrent », a indiqué Lansana Diawara, avant de revenir sur la nomination de la bénéficiaire.

« Madame Issa Sy a été engagée sur instruction du Président de la République, il y a à peu près 3 semaines. Immédiatement, il y a un autre problème qui s’est posé. C’est comment venir au travail chaque jour parce qu’il ne s’agit pas de donner un travail, mais c’est comment créer les conditions qu’il faut pour elle pour servir ce pays. Et le second message, c’est un symbole de courage pour la couche vulnérable mais également pour toutes les femmes. Pas seulement pour les personnes à mobilité réduite. Il faut beaucoup de courage, il faut que les uns et les autres soient engagés pour servir ce pays. C’est le message qu’on a voulu impulser à l’ensemble de nos concitoyens à travers cette remise de don de cette voiture », a-t-il mentionné.

Surprise du don qu’elle a bénéficié, Mme Issa Sy qui peinait à rallier la ville chaque matin pour le travail a, pour commencer remercié Dieu pour la grâce, avant de remercier le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et son Directeur Général pour avoir pensé à lui pour, dit-elle, alléger son calvaire.

« Je suis sans mot. Je vous remercie très sincèrement, que Dieu vous aide, qu’Il vous protège, qu’Il vous donne la santé et une longue vie. Merci au Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’État, Chef suprême des Armés. Qu’Allah guide ses pas. J’ai également l’honneur à tous et à toutes de vous présenter ma voiture et l’honneur que j’ai eu en rencontrant mon Directeur Général », a-t-elle formulé.

Poursuivant, Mme Barry Issa Sy ? mère d’un enfant et diplômée en Pharmacie dans une université privée de Conakry a rappelé brièvement :

« Je suis rentrée à l’école en 2001 à l’âge de 14 ans. Mais aujourd’hui, je n’exprime pas de regret. Depuis lors, je n’ai jamais échoué à l’école jusqu’à la fin de mes études universitaires. Les difficultés on n’en parle pas mais je remercie le Tout puissant Allah. Qu’Allah protège la Guinée et les Guinéens. Cela va beaucoup changer dans mon quotidien parce que j’habite à Bentourayah. Et aujourd’hui, pour quitter Bentourayah et venir au bureau, j’ai payé 300 000 francs guinéens à cause de la pénurie de carburant. Lorsque j’ai été embauché, je me suis dis comment venir au travail ? À Bentourayah, je ne suis pas au bord de la route. Aussi chaque matin, je marchais les pieds nus, mes chaussures dans mon sac pour chercher du véhicule et rallier mon lieu de travail. Mais aujourd’hui, Dieu merci… »

Mamadou Yaya Barry