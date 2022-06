Fédération guinéenne de football : le mandat du comité de normalisation prorogé jusqu’au 30 avril 2023

Arrivé à termes ce jeudi 30 juin comme initialement prévu, le mandat du comité de normalisation (CoNor) de la fédération guinéenne de football a été prorogé jusqu’au 30 avril 2023, soit 10 mois.

L’annonce de cette prorogation a été faite par la FIFA à travers un courrier transmis à la fédération guinéenne de football.

« Le Bureau a également pris note que l’administration de la FIFA et le comité de normalisation ont convenu que des élections au sein des membres et des affiliés de la FGF (à savoir les ligues et les districts) devraient avoir lieu avant l’élection du nouveau comité exécutif de la FGF. Ainsi, deux congrès distincts devront être convoqués avant que le comité de normalisation ne puisse à son tour convoquer le congrès électif de la FGF.

Le premier congrès permettrait d’approuver les nouveaux statuts et le code électoral de la FGF, tandis que le second prévoirait la nomination des membres de la commission électorale, de la commission de recours électorale et des organes juridictionnels. Une fois que ces deux congrès auront eu lieu, des élections seront organisées au niveau des membres et des affiliés de la FGF. Ces élections seront également supervisées par la commission électorale de la FGF afin de garantir leur transparence et leur équité.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le délai initialement accordé au comité de normalisation pour mener à bien son mandat et les tâches susmentionnées (c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 2022) n’est désormais plus tenable, le Bureau a décidé le 29 juin 2022 de prolonger le mandat du comité de normalisation de la FGF jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard », annonce le courrier de la FIFA.

Sadjo Bah