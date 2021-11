Fédération guinéenne de football : le secrétaire général confirme la mise en place d’un CONOR, les jours à venir

Le secrétaire général de la fédération guinéenne de football a tenu ce lundi, 29 novembre au siège de l’instance, un point de presse pour évoquer la prochaine mise en place du comité de normalisation (CONOR).

Akoï Koïvogui a confirmé la mise en place prochaine d’un CONOR qui selon lui est la conséquence du report du congrès électif de la Féguifoot.

« Il est de mon devoir en tant que secrétaire général de vous confirmer la mise en place des jours qui viennent, à la tête de notre football, d’un comité de normalisation. Cette mise en place est due au report des élections qui étaient prévues pour la mise en place d’un nouveau comité exécutif », a confirmé Akoï Koïvogui avant de souligner : « La FIFA a fini par tirer la leçon. Il fallait passer par la mise en place d’un comité de normalisation, qui va être là, non seulement pour gérer les affaires courantes, mais aussi évaluer un peu les textes par rapport aux élections et éventuellement rendre compte à la FIFA qui pourra décider de la date retenue pour la mise en place d’un nouveau comité exécutif », a-t-il expliqué.

À rappeler que ce comité de normalisation, une fois mis en place, aura six (6) mois pour gérer la Féguifoot. Le CONOR aura l’occasion de mettre tous les jalons pour la bonne conduite d’une fédération de football, notamment celle de la Guinée.

Kalidou Diallo