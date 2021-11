Fédération guinéenne de football : les membres du CONOR dévoilés

La FIFA a dévoilé les noms des membres du comité de normalisation installé au sein de la fédération guinéenne de football.

Mariama Sy Diallo



L’équipe composée de quatre membres sera dirigée par Mariama Sy Diallo, ancienne ministre du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat. Le journaliste sportif, Séga Diallo est nommé vice-président du CONOR. Les deux autres membres sont Mohamed Sidiki Sylla et Ousmane Diawara.

Par ailleurs, la FIFA précise que : « Les membres du comité feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la FIFA »

La FIFA indique que la confirmation à leur poste sera sous réserve des résultats du contrôle d’éligibilité.

Le mandat du CONOR s’étend jusqu’au mois de juin 2022 et aura la lourde tâche d’organiser le prochain congrès électif pour la mise en place d’un nouveau comité exécutif.

Sadjo Bah