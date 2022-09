Fédération Mali-Guinée: le projet prend forme entre les sous-préfectures frontalières

Le projet de fédération entre le Mali et la Guinée initié par l’artiste Salif Keita et son équipe se facilite déjà au niveau local. Sur la route de Kouremalé, à 20 km de la frontière guinéenne, le baobab de la musique mandingue a rendu une visite au sous-préfet de Narena, dans le cercle de Kangaba, la région de Koulikoro.

Là-bas, la délégation a été surprise de cette révélation du sous préfet Adama Dobo pour la facilitation de ce projet en créant un groupement entre les deux pays dont le siège est dans la sous-préfecture de Doko en Guinée et le président est le maire de Kaniogo.au Mali.

« Il y a deux ans, nous avons initié la création d’un groupement entre les deux peuples. Nous avons compris il y a longtemps que c’est les Blancs qui ont tracé cette ligne qui n’existe pas du tout. Le groupement a son siège en Guinée à Doko et le président est au Mali. C’est le maire de Kaniogo. La présidence est tournante chaque année. Donc nous suivons de très prêt ce projet, mais nous sommes déjà en avance sur les plus hautes autorités des deux pays. Chez nous, si on construit les écoles ou les centres de santé, c’est pas pour la Guinée ou le Mali mais pour les deux localités », a-t-il conclu.

Moussa Oulen Traoré

+22391895637