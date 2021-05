Féguifoot. Aboubacar Touré descend la commission électorale : “film ko ka fin” [le film, c’est la fin]

Interrogé ce vendredi 30 avril 2021, par notre rédaction, sur la réouverture des dépôts de candidatures pour briguer la présidence de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), Aboubacar Touré alias ‘’Bouba Tri’’, qui avait vu sa candidature annulée, dit être toujours candidat, ajoutant que ce pays est vraiment malade mais c’est la finalité qui compte.

« Moi, je suis toujours candidat, je n’ai même pas besoin de confirmer ça. Si je ne suis pas candidat, je n’allais pas formuler mon recours au niveau du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Regardez, ce pays est vraiment malade. Sur quelle base on vient en conférence de presse pour dire on rouvre les candidatures, on ramène la date du 14 au 18 mai? Dns quelle partie du statut de la Fédération il se trouve qu’il fallait rouvrir les candidatures ? iIs n’ont qu’à gérer leur agenda. Comme disent les Peuls en bon Pular ‘’film ko ka fin’’ (le film c’est la fin.) », a-t-il laissé entendre.

Mamadou Yaya Barry