Féguifoot/AGE du 31 mars 2021 : KPC et Bouba Sampil émettent de sérieuses réserves (copie)

La Fédération Guinéenne de Football (FGF) se dirige à grands pas vers son congrès électif. Mais les méthodes utilisées ne rassurent point les adversaires du président de l’institution qui émettent des réserves et les font savoir dans une correspondance adressée au secrétaire général de la Féguifoot Maurice Akoï Koïvogui. K

erfalla Camara ”KPC”, président du club Hafia FC et Aboubacar Sampil de l’ASK ont fait remarquer : “Il est donc urgent que la FGF, notamment son comité exécutif sortant vérifie te nous indique les membres statuaires qui sont en conformité avec les Statuts et autres textes fondamentaux de la FGF. L’AGE du 31 mars 2021 ne saurait être valide ni régulière si certains membres qui vont y participer ne sont pas en conformité avec les Statuts et le code électoral de notre organisation nationale“…