Féguifoot : AKB aussi retire sa candidature

Quelques minutes après le retrait de la candidature du président Antonio Souaré, l’ancien international guinéen, Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’ aussi vient de retirer sa candidature pour la première vice-présidence de la fédération guinéenne de football.

Très proche du président Antonio Souaré avec lequel il a réalisé beaucoup de chantiers ces dernières années, AKB ne prendra donc pas part à la prochaine assemblée générale élective prévue pour le 14 mai prochain.

C’est un autre feuilleton qui s’ouvre avec le football guinéen.

Ci-dessous la note

BONJOUR À TOUS ! C’EST AVEC BEAUCOUP DE REGRET QUE JE VIENS ANNONCER LE RETRAIT DE MA CANDIDATURE AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉGUIFOOT. EN EFFET, MA DÉCISION RÉSULTE DU FAIT DE CELLE DU PRÉSIDENT MAMADOU ANTONIO SOUARÉ, QUI CE JOUR DU 26 AVRIL 2021, LUI-MÊME CANDIDAT POUR SA PROPRE SUCCESSION, A DÉCIDÉ DE RETIRER SA CANDIDATURE. LA MIENNE ÉTAIT MOTIVÉE PAR LE PROGRAMME DE MONSIEUR SOUARÉ DANS LEQUEL JE RETROUVAIS MES IDÉES ET MES AMBITIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL GUINÉEN ET PAR CONSÉQUENT AVEC QUI JE POUVAIS COLLABORER POUR FORMER UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DU FOOTBALL GUINÉEN. COMPTE-TENU DE CE NOUVEL ÉVÈNEMENT CONCERNANT LE PRÉSIDENT SOUARÉ, JE ME PERMETS POUR DES RAISONS DE COHÉRENCE, DE RETIRER MA CANDIDATURE POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT. JE VOULAIS EXPRIMER TOUTE MA GRATITUDE, TOUTE MA RECONNAISSANCE ET MES SINCÈRES REMERCIEMENTS À MES SYMPATHISANTS, MES SUPPORTERS AINSI QUE TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT SOUTENU MA CANDIDATURE. JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR ACCEPTER CETTE DÉCISION QUI EST PUREMENT PERSONNELLE. VIVE LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL GUINÉEN ET QUE DIEU NOUS BÉNISSE ET NOUS PROTÈGE EN CE MOIS SAINT. AMINE !

Kalidou Diallo