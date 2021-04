Féguifoot : Alpha Condé félicite Antonio Souaré pour “son exemple de dépassement de soi”

Dans un message lu à la télevision nationale et adressé à la grande famille du football guinéen, le président Alpha Condé a salué mardi la décision du président sortant de la fédération guinéenne de football,(FEGUIFOOT), Mamadou Antonio Souaré de retirer hier lundi sa candidature pour la présidence du football guinéen. Un retrait qui fait suite à une recommandation de la FIFA.

Le président guinéen a félicité le richissime homme d’affaires, passionné du football pour les services rendus durant son mandat.

“Je salue l’acte empreint de responsabilité et de patriotisme que vient de poser Mamadou Antonio Souaré, président sortant de la Féguifoot afin que le football qu’il aime tant continue de se développer dans notre pays dans un climat apaisé et convivial pour le bonheur de notre jeunesse“, souligne le chef de l’Etat

Je le félicite, poursuit-il pour les bons et loyaux services rendus durant son mandat dûment rempli. Et le remercie aussi pour tous les efforts et les sacrifices qu’il n’a de cesse de consentir pour l’honneur et la gloire du football national à la fois une passion personnelle et un engagement citoyen de tous les instants. Et que son exemple de dépassement de soi soit suivi par d’autres acteurs importants et inspire chacun dans la volonté que nous partageons de toujours privilégier en tous les intérêts de notre pays.(….)”.

Plus loin, le locataire de Sekhoutoureya d’ exhorter à chacun et tous à s’engager dans la voie de l’unité et de l’union “et à donner le meilleur de nous-mêmes pour qu’ensemble nous écrivions de nouvelles pages de l’histoire de notre football qui malgré toutes les potentialités et les talents qui le regorgent en son sein n’a pas encore sa place dans le concert des nations du football africain et mondial.(…)”.

Elisa Camara

+224 654 92 73 22