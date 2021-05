Féguifoot : ‘’je suis à même de créer une dynamique positive à la tête d’un comité exécutif solidaire’’ (AKB)

Candidat pour la présidence de la Fédération guinéenne de football, l’ancien international, Abdoul Karim Bangoura (AKB) a échangé ce vendredi, 14 mai 2021 avec la presse. C’était dans les locaux du chapiteau du palais du peuple, en présence de son directeur de campagne Souleymane Oularé et de plusieurs autres internationaux du syli national.

Il était question pour lui de parler de son programme de gouvernance de la Féguifoot. A l’entame, il est revenu sur les raisons qui ont motivé sa candidature en ces termes :

« Ma candidature n’est pas fortuite, elle n’est pas hasardeuse, elle procède de circonstances objectives et de nécessités toute aussi objectives. Elle déroule d’une concertation et d’une sollicitation de nombreux acteurs du football guinéen qui estiment que je suis véritablement l’homme qu’il faut pour le sursaut et le rayonnement de notre football », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Je suis prêt à relever les défis qui assaillent notre association (football). Je sais ce qu’il faut faire et comment le faire, avec qui le faire ici en Guinée, en Afrique et dans le monde. Je suis à même de créer une dynamique positive à la tête d’un comité exécutif solidaire, travaillant exclusivement et en permanence dans l’intérêt du football Guinéen. »

Youssouf Keita