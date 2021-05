Féguifoot : ‘’j’ose croire que dans les prochains jours, de bonnes décisions seront prises pour faire rayonner le football guinéen’’ (Mohamed Lamine Kaba)

Conformément à la demande de la FIFA, l’assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération guinéenne de football initialement prévue le 18 mai a été reportée sine die. Un candidat au poste de membre du bureau exécutif, Mohamed Lamine Kaba, donne ici son avis sur le courrier de la FIFA du lundi 17 mai :

« J’ai appris, comme tous les acteurs du processus électoral de la FEGUIFOOT, qu’une note a été adressée à notre institution par la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial exige un respect des textes qui régissent le fonctionnement de notre fédération. Cette lettre de la FIFA témoigne de sa volonté à aboutir à une élection transparente qui permettra de choisir des hommes capables de mettre le football guinéen sur la voie du renouveau. Aujourd’hui, dans un pays comme le nôtre, où les acteurs du football sont pleins de passion pour leur discipline et d’amour démesuré pour leur patrie, j’ose croire que dans les prochains jours, de bonnes décisions seront prises pour faire rayonner le football guinéen », a indiqué Mohamed_Lamine_Kaba. Et d’ajouter :

« Je tiens à remercier chacun de vous pour le soutien que vous ne cessez de m’apporter depuis que j’ai affiché mon intention d’appartenir au prochain Bureau exécutif. Mon ambition reste la même. Je suis prêt à servir la nation et le foot si l’opportunité m’est offerte dans ce bureau. Le chantier est certes énorme mais il y a bien possibilité de relever le défi avec l’engagement de chacun et de tous. Merci pour la confiance, pour l’accompagnement et pour la fidélité que vous m’avez montrés pendant tout ce temps. Le combat se poursuit et par la grâce du Seigneur, à travers vos prières, nous atteindrons l’objectif. »

Kalidou Diallo