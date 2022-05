FEGUIFOOT : KPC prêt à sortir le chéquier pour un sponsoring 

Dans le cadre de l’élargissement de son champ d’action de développement socio-économique, la Guinéenne de Construction et de Prestation de Services (l’entreprise du multimillionnaire guinéen KPC) pourrait très bientôt mettre à disposition du Comité de Normalisation de la fédération guinéenne de football, un gros chèque pour l’organisation et le développement du football en Guinée.

Oui, il faut sauver le football guinéen pour le propulser au sommet des grands rendez-vous sur le continent. C’est bien cette noble vision qui anime Kerfalla Camara « KPC », le PDG du géant du BTP en Guinée. Déjà impliqué dans plusieurs projets de réalisation d’infrastructures sportives, le Président du club triple champion d’Afrique (Hafia FC) n’est pas prêt à baisser la garde dans son rêve de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse de son pays.

Le vendredi 27 mai 2022, l’instance du football guinéen menée par le très appliqué comité de normalisation annonçait sur ses canaux d’information « l’obtention d’un accord avec la Guinéenne de Construction et de Prestation de Services (GUICOPRES) dans le cadre du sponsoring ». A travers cette annonce, la Feguifoot s’apprête ainsi à signer un partenariat avec le groupe du richissime guinéen pour l’accompagnement des différentes équipes nationales et l’organisation de toutes ses compétitions.

On le sait, l’attachement de KPC au progrès du football guinéen ne date pas d’aujourd’hui. En toutes circonstances, l’homme a su faire preuve d’amour et de patriotisme pour l’épanouissement de la jeunesse de son pays. Du volet humanitaire à celui de l’appui aux initiatives de développement du sport, notamment le football, il s’est toujours illustré par des actes pragmatiques.

Ainsi, après avoir consenti de gros efforts financiers pour transformer l’image du légendaire Hafia FC dont il est préside les destinés depuis le début des années 2010, le natif de Conakry n’a pas hésité d’injecter des millions de dollars pour la réalisation de l’académie de football à Khörira (Dubreka), une des plus modernes infrastructures de football de la sous région. Sur ce site en périphérie de la capitale guinéenne, les jeunes filles et garçons apprennent la pratique du football professionnel dans un cadre adéquat et épanoui.

Le mardi 07 juin prochain, c’est la date prévue par les deux parties pour officialiser les contours de cet important accord de sponsoring qui offrira, sans aucun doute de nouvelles ouvertures et plus de rythme dans l’organisation des compétitions de la Feguifoot.

Bernard Leno