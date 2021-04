Féguifoot : la commission électorale annonce le report du congrès électif au 14 mai prochain

La commission électorale de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a tenue une réunion ordinaire à huit-clos ce jeudi, 1er avril 2021, dans les locaux de la Féguifoot sis à Kaloum. Les objectifs de cette rencontre étaient axés sur plusieurs points dont le report de l’assemblée générale élective et l’ouverture des candidatures pour assemblée générale ordinaire élective du 14 mai de la fédération guinéenne de football.

Le président de cette commission, Aboubacar Koïta a rappelé que « ce report intervient suite aux soucis de respecter les délais légaux indiqués dans le code électoral de la fédération guinéenne de football, notamment les dispositions des articles 11,12, 13, 14 et 15. La commission électorale au sortir de sa première réunion technique ce jeudi 1er avril 2021, informe tous les candidats et acteurs du football que l’Assemblée générale ordinaire élective initialement prévue le 30 avril 2021 est reportée à la date du 14 mai 2021 », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a indiqué : « sur le second volet et conformément aux dispositions de l’article 11 du code électoral, la commission informe tous les candidats à élection du commuté exécutif de la fédération guinéenne de football de l’ouverture des candidatures du vendredi 2 avril au mardi 6 avril inclusivement (…) Et les candidatures sont reçues au secrétariat général de la Féguifoot de 9h à 16h 30 minutes chaque jour y compris les samedis et dimanches contre délivrance d’un récépissé récapitulant toutes les pièces déposées. »

Les dossiers de candidatures doivent comporter obligatoirement les copies des pièces indiquées à l’aliéna 2 de l’article 11 du code électoral qui sont les suivantes, insiste-t-il.

« Un casier judiciaire datant au moins de 3 mois ; Un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente; Un certificat de nationalité ou passeport guinéen; La lettre de parrainage d’au moins un délégué représentant un membre de la FGF; La documentation en relation avec l’expérience managériale dans le football ; Deux (2) photos d’identité originale », mentionne-t-il.

Mamadou Yaya Barry

