Féguifoot : “la redistribution des cartes ne m’intéresse pas, parce que le président n’a imposé personne” (AKB)

L’ancien international guinéen et aujourd’hui candidat au poste de président de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), Abdoul Karim Bangoura (AKB), dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Groupe de ce lundi 10 mai 2021, s’est exprimé sur la prétendue candidature unique à l’Assemblée élective de la FEGUIFOOT, prévue le 18 mai prochain. Il dit n’avoir pas participé à la rencontre de Sekhoutoureya et reste toujours candidat. « Moi, ce qui se passe dans les couloirs ne m’intéresse vraiment pas, je préfère tout ce qui se passe devant tout le monde ou même sur les autoroutes mais ce qui se passe dans les couloirs où je ne suis pas convié, sincèrement ça me fait ni chaud ni froid.», a-t-il insisté.

À en croire Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’, la rencontre de Sekhoutoureya et plus précisément la volonté manifeste de certains d’aller à une candidature unique ne l’engage nullement pas. «Vous savez, le président de la République a des soucis que tout aille pour le mieux en tout ce qui concerne la Guinée de façon générale. S’il a jugé nécessaire d’appeler quelques acteurs de notre football, libre à lui de choisir qui il veut. Moi, je n’ai pas de jugement à faire par rapport à ça. Mais quant à moi, en ce qui me concerne, pour parler de football, on ne peut pas m’imposer quelque chose auquel je n’ai pas participé. Je dois expliquer ce que j’ai à dire avant de faire quoi que ça soit. Le président a demandé à ce que les acteurs aillent se mettre d’accord mais ceux qui se sont retrouvés là-bas une fois qu’ils sont sortis chez le président, ce sont eux qui ont jugé nécessaire de redistribuer les cartes. Et moi, cette redistribution ne m’intéresse pas, parce que le président n’a imposé aucun candidat.», a-t-il précisé.

Répondant à la question de savoir si c’est Antonio qui l’aurait poussé à se présenter au poste de président de la FEGUIFOOT, Abdoul Karim Bangoura répond en ces termes : « moi, je pense que c’est de la mauvaise foi et c’est un manque de respect total en ma personne. Aujourd’hui, je suis candidat. Que le président soit avec d’autres ou pas, cela ne m’intéresse pas. C’est une décision personnelle.»

Mamadou Yaya Barry