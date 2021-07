Féguifoot : la signature et le cachet du secrétaire général imités pour faciliter le transfert d’un joueur du Horoya AC

Pour faciliter le transfert du footballeur guinéen Yacouba Gnagna Barry, une personne dont l’identité n’a pas été dévoilée a adressé un courrier au président Laurent Duarte de US Quevilly-Rouen Métropole, le 26 juillet dernier en imitant le cachet et la signature du secrétaire général de la fédération guinéenne de football (Féguifoot).

Dans une note, l’instance dirigeante du football guinéen indique les négociations pour le transfert de l’international guinéen risquent de prendre des tournures judiciaires. La Féguifoot souligne qu’elle ne manquera pas à saisir les juridictions compétentes de la CAF et de la FIFA dans les prochains jours.

La fédération guinéenne de football dit qu’elle mettra tout en œuvre pour démasquer et traduire devant les juridictions compétentes, l’auteur de l’imitation de la signature et du cachet de son secrétaire général.

Il faut rappeler que Yacouba Gnagna Barry est actuellement prêté au Horoya AC par le Santoba FC.

Sadjo Bah