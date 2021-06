L’incompréhension qui continue de régner entre les membres de la commission d’éthique de la fédération guinéenne de football inquiète plus d’un. Dans un courrier datant du 1er juin 2021, le comité exécutif de la Féguifoot à travers son secrétaire général, Maurice Akoi Koivogui, invite le président et les membres de ladite commission d’éthique au fairplay et à plus de cohésion dans leur collaboration.

Ci-dessous le courrier