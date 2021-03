Féguifoot: les membres statuaires mettent en garde l’ancien président Salifou Camara ‘’Super V’’

Au moment où le Président de la République, Professeur Alpha Condé, recevait les candidats Antonio Souaré et Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ au palais Sékhoutouréya, les membres statutaires étaient réunis ce samedi 27 mars 2021 au Centre technique de Nongo. Au cours de cette rencontre avec la presse, les membres statuaires de la Fédération guinéenne de football, à travers une déclaration, demandent à l’ancien président de la FEGUIFOOT, Salifou Camara “SUPER V ” de mettre un terme à ses ‘’agissements’’ contre l’actuel patron du football guinéen, Mamadou Antonio Souaré.

Ils étaient plus d’une cinquantaine de membres statuaires de l’institution dirigeante du football guinéen à prendre part à cette rencontre. Une déclaration a été lue par monsieur Sory Kourouma, secrétaire général du club de football FFA.

« Depuis quatre années, des personnalités sportives et politiques guinéennes, africaines et internationales ont vu leur messagerie prise en otage par des mails fictifs à caractère diffamatoire et insultant envoyés par Salifou Camara ‘’Super V’’, ancien Président de la Fédération Guinéenne de Football à l’égard, non seulement des personnes responsables, mais aussi de simples acteurs du football guinéen et africain.

Malgré qu’il n’ait jamais assumé, nous avons toujours dénoncé cette lâcheté de l’intéressé qui a décidé, à travers ses actes, de continuer à mettre à rude épreuve le football guinéen, comme il l’a toujours fait.

Enfin, nous avons constaté ces dernières semaines que Monsieur Salifou Camara ‘’Super V’’ a décidé de ne plus agir dans l’anonymat, mais à visage découvert pour accomplir sa forfaiture.

Il s’en est pris cette semaine publiquement au Président de la Fédération Guinéenne de Football, Mamadou Antonio Souaré et à ses collaborateurs dans le but de saper les efforts de ceux-ci et aussi de conduire le football guinéen dans une nouvelle crise, chose qu’il affectionne particulièrement au détriment du peuple et des sportifs guinéens.

Beaucoup de souvenirs douloureux qui ont conduit notre football dans des crises sont encore vivaces dans l’esprit de tous les Guinéens, notamment la suspension de la Guinée par la CAF et la FIFA de toutes les compétitions internationales entraînant automatiquement l’élimination des Cadets en finale de la CAN de leur catégorie en 2001 aux Seychelles.

Ensuite, les dysfonctionnements causés par sa mauvaise gestion des hommes et des biens lors de son passage à la tête de la Féguifoot entre 2011 et 2016.

Enfin, la gestion opaque et le détournement des fonds destinés aux projets Goal relatifs aux constructions du siège de la Fédération guinéenne de football, du Centre technique de Nongo et de l’Hôtel des équipes Nationales, pour ne citer que ceux-là.

À défaut, nous nous réservons le droit d’intenter une action contre lui devant les juridictions nationales et internationales.

Entre autres, si Monsieur SALIFOU CAMARA ‘’SUPER V’’, ancien Président de la Fédération Guinéenne de Football, pense qu’il est crédible et qu’il a posé des actes qui militent en sa faveur, il n’a qu’à descendre dans l’arène des élections prochaines de la Féguifoot au lieu de faire le griot d’un autre. Nous ne voulons plus de crise dans le football guinéen. (…) », peut-on lire dans la déclaration des membres statutaires de la Féguifoot à l’attention de l’opinion nationale et internationale.

Mamadou Kalidou Diallo