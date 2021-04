Féguifoot : les membres statutaires montent au créneau contre Bouba Sampil et Super V

Suite au courrier en date du 17 avril 2021 adressé au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football, sur l’éligibilité du président Antonio Souaré pour le congrès électif du 14 mai prochain, les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football étaient réunis ce mardi 20 avril au centre technique de Nongo. Objectif : réaffirmer leur attachement et apporter leur soutien inconditionnel au président Mamadou Antonio Souaré. Et par la même occasion, à travers un communiqué, ils fustigent le comportement des messieurs Aboubacar Dinah Sampil, président de l’AS Kaloum et de son secrétaire général, Salifou Camara Super V.

Dans ce communiqué, lu par Elhadj Mamadou Dramé, vice-président du Fello Star de Labé, le porte-parole des membres statutaires, affirme: « Nous sommes donc éclairés sur l’origine des problèmes que traverse le football guinéen, ainsi que sur l’identité des personnes qui sont derrière les multiples soucis de notre sport roi. Ces déclarations viennent confirmer les intentions de Monsieur Aboubacar Dinah Sampil et de son mentor M. Salifou Camara Super V de vouloir continuer à éprouver le football guinéen à cause de leurs intérêts personnels et égoïstes au détriment de celui du peuple de Guinée tout entier. ». Plus loin, il précise : « C’est pourquoi ce matin ,une fois encore, nous montons au créneau pour interpeller les instances de gestion du sport à tous les niveaux sur des projets machiavéliques de déstabilisation du football guinéen par Salifou Camara Super V et Aboubacar Dinah Sampil, qui ont juré de mettre notre football à terre, sport auquel s’identifie aujourd’hui toute la jeunesse guinéenne. Il ne s’agit plus du football, mais purement et simplement d’un acharnement contre la personne de Monsieur Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football. Pour toutes ces raisons, nous sollicitons que Salifou Camara Super V soit banni du football guinéen. »

Après cette rencontre, les membres statutaires promettent, dans les jours à venir, d’organiser des manifestations partout où besoin sera pour exprimer leur ras-le-bol face aux agissements des personnes qui, selon eux, menacent le football guinéen.

Mamadou Kalidou Diallo