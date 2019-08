Féguifoot : les supporters de Guinée présentent leurs trophées gagnés en Egypte, Antonio Souaré leur promet un bus

Pour leur belle prestation à la Coupe d’Afrique des Nations Égypte 2019, la CAF a remercié le comité des supporters de Guinée à travers trois trophées. Ce vendredi, 3 août, au siège de la fédération guinéenne de football (Féguifoot), les supporters de Guinée ont présenté les trois récompenses de la CAF au comité exécutif dirigé par Antonio Souaré.

Fortement mobilisés, ils sont venus avec une somme de 200 millions de francs guinéens, fruit d’une contribution individuelle, pour demander l’aide auprès des dirigeants du football guinéen afin d’avoir un bus pouvant assurer leur déplacement.

Se disant très content de l’exploit des supporters guinéen en Egypte, le président de la fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, richissime homme d’affaires, a retourné l’argent et promis de leur offrir un bus.

« On est très heureux, on est motivés, galvanisés par tout ce qu’on voit. Vous venez de poser un acte très important et ce que nous avons toujours dit, « la patrie, la dignité, le sang ». C’est ça qui représente le pays. Et aujourd’hui, vous venez de le prouver à travers ces trophées. Vous avez donné un acte et l’acte-là, je crois que le reste des Guinéens doivent prendre l’exemple sur vous (…) Prenez vos 200 millions et organisez-vous de plus, moi je vais vous donnez un bus », a dit Antonio Souaré.

Affichant une très grande joie, le président du comité des supporters de Guinée, Mohamed Diop, ancien gouverneur de la ville de Conakry a soutenu que c’est le résultat d’un travail ardu des supporters guinéens.

« Lors de la Can Égypte 2019, on a envoyé des patriotes et en guise de réponse, ils ont envoyé les trois trophées. En plus, nous avons emmené notre cotisation qui est une somme de 200 millions de francs guinéens pour mettre à la disposition de la fédération guinéenne de football pour qu’elle nous aide à trouver un bus. Heureusement pour nous, le président Antonio Souaré a retourné l’argent et a promis de nous donner un bus. C’est une grande joie pour le comité des supporters de Guinée », a-t-il indiqué.

La Guinée a été éliminée en 8è de finale de la Can après une défaite (3-0) face aux Fennecs d’Algérie qui ont été sacrés champions d’Afrique 2019.

Mohamed Cissé

