Féguifoot : “l’ordonnance du TAS dit clairement que Aboubacar Touré redevient le candidat unique” (source)

Selon une source, la décision n°001 de la commission électorale de recours prise le 28 avril 2021 invalidant la candidature de Aboubacar Toure est nulle d´effet. A l’en croire, Aboubacar Touré est rétabli dans ses droits et redevient le candidat unique.

“On se souvient que c´est la décision n°1 qui a entrainé la réouverture illégale des candidatures et le report de la date des élections du 14 au 18 mai (lire décision n°3 de la CER). A partir de l´instant où cette décision n°1 de la commission électorale de recours est annulée, on revient de facto à la procédure initiale où Aboubacar Touré est l´unique candidat et devrait être par conséquent le prochain président de la FGF. Pour l´instant, pour le TAS l´AGE de la FGF se fera le 14 mai 2021”, précise-t-il.