Féguifoot : ‘’l’ordonnance du TAS nous ramène au statu quo ante’’ (Lucien Guilao)

Dans cet entretien qu’il nous accordé, le candidat au poste de vice-président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Lucien Beindou Guilao, s’est prononcé sur l’ordonnance du tribunal arbitral des sports (TAS) qui date du 12 mai dernier. Lisez !

Mediaguinee : Quelle analyse faites-vous de la dernière ordonnance du TAS par rapport au congrès électif de la Féguifoot ?

Lucien Beindou Guilao : Cette ordonnance du TAS annule la décision 001 de la commission électorale de recours et réinstalle Aboubacar Touré comme unique candidat pour l´élection du 14 mai 2021. La réouverture des candidatures qui est une des conséquences de cette décision 001 est de facto nulle et sans effet. Je vous signale que cette réouverture n´a aucun fondement légale et le report de l´Assemblée générale élective fait fi des délais statutaires. L´ordonnance du TAS nous ramène au statu quo ante, c´est-à-dire à la situation du processus électoral où Aboubacar Touré était devenu le candidat unique suite au retrait de la candidature du président Antonio Souaré. De mon point de vue, l´invalidation de la candidature de Aboubacar Touré est illégale et injuste, toutes les décisions prises par la suite sont toutes aussi illégales les unes que les autres.

Quel sera le sort du football guinéen en cas de dérapage dans l’application correcte des textes et règlements ?

Je ne me fais aucune illusion, on se dirige droit vers la normalisation.

Avez-vous un conseil à donner aux acteurs du football guinéen ?

Je ne me permettrais pas de m´ériger en donneur de leçons ou de conseils. De toutes les façons nous sommes tous concernés et il nous appartient d´agir ensemble pour le progrès de notre football.

Réalisé par Youssouf Keita