FEGUIFOOT: un mandat d’arrêt international lancé contre Salifou Camara ‘’Super V’’

Un mandat d’arrêt international a été délivré à la Police Judiciaire contre M. Salifou Camara dit ‘’Super V’’ par le Doyen des Juges, Djeila Barry. Il est reproché « d’abus de confiance et d’atteinte à l’image d’autrui au préjudice de la Fédération Guinéenne de Football ». Pour rappel, au mois d’octobre dernier, trois anciens hauts responsables de la FEGUIFOOT ont été convoqués pour répondre de leur gestion de l’institution. Il s’agit de M. Salifou Camara, dit Super V, président de la FEGUIFOOT à l’époque, de Ibrahima Blasco Barry, ancien Secrétaire et d’Aboubacar Morton Soumah, l’ancien financier. Les deux derniers ont répondu et ont été entendus. Quant à M. Salifou Camara alias Super V, il n’a pas été entendu avant de disparaître dans la nature. Il est reproché à ces trois personnalités d’avoir détourné vingt-huit milliards de francs guinéens (28 000 000 000 GNF) quand ils étaient à la tête de l’Institution.

MANDAT(1)

Commentaires

commentaires