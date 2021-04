Féguifoot : Moriba Albert Delamou présenté par la Ligue régionale de N’zérékoré, au poste de membre du comité exécutif

Le combat pour les 11 places de membres du comité exécutif de la Feguifoot s’annonce difficile. Ils sont aujourd’hui 23 candidats pour 11 places possibles. Parmi les candidats à ce poste, figure le président de la Ligue régionale de football en même temps maire de la commune urbaine de N’zérékoré. Sur les raisons de cette candidature de Moriba Albert Delamou, les membres de la Ligue régionale qui, à l’unanimité, l’ont désigné, ont justifié leur choix.

« Il faut se faire une place de prise de décision. Cela est important pour notre région et son football. Vous savez bien que notre candidat a apporté beaucoup de progrès au football depuis son élection. Et aujourd’hui, la région forestière a nécessairement besoin des interlocuteurs qui pourront représenter la région. Et d’ailleurs, c’est la raison principale qui a poussé nous membres de le présenter. Et nous sommes rassurés qu’il sera élu avec le soutien des autres », dit Lamine Sylla.

De son côté, Moriba Albert Delamou remercie ses collaborateurs pour la confiance placée en sa personne avant de les rassurer par rapport aux défis qu’il va falloir relever.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777