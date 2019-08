Syligate : Paul boude le face-face avec Amadou Diaby  

Attendu ce mercredi pour une confrontation avec Amadou Diaby, 1er vice-président –suspendu- de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) dans l’affaire de racket au sein du Syli devant la commission d’éthique de l’institution, l’ex-coach Paul Put a fait le vide.

Amadou Diaby qui est accusé par le Belge de percevoir 10 pour cent de rétrocommission sur son salaire, a quant à lui répondu à l’appel de la commission en compagnie de ses avocats.

Au sortir de la rencontre qui a pris plusieurs heures, le rapporteur de la commission, Me Jean-Baptiste Kantara a donné les raisons qui, selon lui, ont été surpassées par la commission.

»L’entraîneur devrait être là. Nous avions eu des informations lorsque nous étions dans la salle, il y avait un mouvement suspect dans la cour. Nous avons essayé de vérifier après mais, quand les consignes sont venues, ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter, qu’eux parallèlement… C’est à dire la plainte qu’ils avaient formulée à l’encontre de Monsieur Paul Put, au-delà, c’est cette affaire qui a été déclenchée par l’autorité judiciaire. Mais, cette question a été survolée. On s’est entendus et on a surpassé tout ça parce que, c’est une question de coordination et de mise en phase. Ce n’est pas ça le plus important. Le plus important est que nous avançons dans le dossier de façon sereine, de façon juste et c’est ce que nous pensons être en train de faire ».

Depuis la débâcle de la Guinée en Coupe d’Afrique des Nations qui a eu lieu en Egypte, le limogeage de l’entraîneur guinéen, la suspension de Amadou Diaby, les regards sont tournés vers la commission d’éthique dirigée par Amadou Tham Camara afin de faire triompher la vérité dans ce dossier appelé Syligate.

Mohamed Cissé

