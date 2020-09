Féguifoot : reprise des entraînements pour les clubs, matchs amicaux en octobre…

La réunion ordinaire du Comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football qui s’est déroulée ce mardi 15 Septembre 2020 et qui a duré plusieurs heures, a permis de passer en revue plusieurs sujets importants.

S’agissant des courriers départ-arrivée, le Secrétaire général de la Féguifoot, Maurice Akoi Koivogui, a informé le Comité exécutif de l’envoi de deux courriers au Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique.

Des courriers relatifs aux deux matches amicaux du Syli national de Guinée prévus en octobre et aux matches comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2021, qui se joueront en novembre 2020, pour les dispositions à prendre.

Il a également informé la réunion de l’arrivée de la lettre-réponse de l’ANSS, donnant son accord pour la reprise des entrainements par les clubs en vue du démarrage prochain du championnat de Ligue 1, à la seule condition pour les clubs concernés de respecter les mesures sanitaires.

Le Comité exécutif de la Féguifoot a également décidé de la reprise prochaine des entrainements de la sélection nationale masculine U-20, pour mieux préparer le tournoi zonal qualificatif pour la phase finale de la CAN U-20, qui se disputera du 27 novembre au 6 décembre 2020 au Sénégal.

La réunion a également procédé à l’adoption des Statuts de la Ligue Guinéenne de Football Féminin (LGFP) et projeté la mise en place du Bureau exécutif de la LGFP dans un bref délai.

Avec la nécessité d’amender certains articles, l’adoption du Règlement des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que le cahier de charges des Académies de football, se fera lors de la prochaine réunion du Comité exécutif.

La Commission des Finances a fait un exposé sur la situation financière de la Fédération Guinéenne de Football et fait des propositions par rapport à l’orientation des dépenses.

La réunion a autorisé la Commission des Finances à se mettre en rapport avec la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) et le Département des Finances, en vue de faire une clé de répartition du fonds d’assistance de la FIFA à la communauté du football guinéen, conformément aux critères définis à cet effet.

Source : Feguifoot