Féguifoot/Syli: Séga Diallo, vp/Conor, motive le choix de Kaba Diawara

Comme nous l’annoncions précédemment à travers un de nos articles, les 4 candidats ayant brigué le poste de sélectionneur du Syli national étaient: Kaba Diawara, Mohamed Kanfory Bangoura, Morlaye Soumah « Kolovati » et Moussa Théa.

Selon le compte-rendu du vice-président du Conor, Séga Diallo, Kaba Diawara est le plus à même de conduire l’équipe nationale masculine A de Guinée « vers les performances attendues » par le comité de normalisation de la fédération guinéenne de football.

Pour commencer, Séga Diallo a tenu à rappeler qu’une commission de travail s’est réunie pour étudier les quatre dossiers de candidatures parvenus à leur niveau et cette commission était composée de cinq personnes à savoir: Monsieur Mohamed Sidiki Sylla, membre du comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football – Monsieur Ousmane Diawara, membre du comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football.- Monsieur Lancinet Kéita Kabassan, secrétaire général de la Fédération Guinéenne de Football, Monsieur Souleymane Cherif, Directeur Technique National et moi-même, Sega Diallo, vice-président du comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football.Et le ministère de la Jeunesse et des Sports était représenté par Monsieur Alhassane Touré, conseiller chargé de missions. Il était présent en tant qu’observateur.

Poursuivant, il dira ceci: « la Commission a épluché les différents dossiers dans un premier temps. Ce sont les projets des candidats qui ont été étudiés, nous avons ensuite regardé les diplômes pour évaluer le niveau de formation des postulants. Les CV, les offres financières et les propositions du staff technique ont été également analysés. À tout cela s’est ajouté le reste des documents demandés dans l’appel à candidature ».

Plus loin, le vice-président du comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football a précisé: « un premier tri a été ensuite effectué et sur la base des études réalisées par la commission, deux (2) candidats sont sortis du lot, il s’agit de M. Kaba Diawara et M. Mohamed Kanfory Bangoura. Les 2 entraîneurs ont été entendus par la commission lors d’un entretien. À l’issue des travaux, la commission a retenu le nom de M. Kaba Diawara pour occuper le poste du sélectionneur de l’équipe nationale masculine A de Guinée. »

Pour finir, il faut retenir que Kaba Diawara est titulaire d’un diplôme d’entraîneur UEFA A et d’un diplôme universitaire en management de sport obtenu à l’université de Lyon. Et lors de la dernière coupe d’Afrique, il a été sélectionneur de l’équipe nationale masculine A de Guinée.

Mamadou Yaya Barry